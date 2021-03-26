российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 26 марта 2021, 11:42 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Украина запугивает Европу российской агрессией

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности страны, назвав Россию военным противником.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ декларирует цели и задачи государственной политики в военной сфере. Главные приоритеты: сдерживание вооруженной агрессии в отношении страны, предотвращение или сдерживание противника от полномасштабного применения военной силы против Украины.

Стратегия должна способствовать интеграции Украины в евроатлантическое пространство, а также приобретению членства в НАТО и предполагает активное участие в международных операциях «по поддержанию мира и безопасности».

Что же касается России, то ее в документе называют военным противником Украины, который «старается всячески помешать европейской и евроатлантической интеграции», «угрожает территориальной целостности и государственному суверенитету», «пытается установить свое влияние на Украине».

Наконец, документ содержит традиционное для украинских властей заявление, что России в отношении Украины может усугубить ситуацию в Незалежной, что приведет к эскалации конфликта и вооруженным столкновениям в Европе.

Отметим, что Украина не в первый раз пытается представить себя единственной сдерживающий силой, защищающей Европу от российской агрессии, чтобы получить дополнительные преференции от ЕС и получить членство в НАТО. Однако пока эти попытки остаются безуспешными.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 26.03.21

Суточная выявляемость коронавируса в Крыму подскочила до 60. / Безработные и чиновники: на пост симферопольского градоначальника претендуют 8 человек. / Угроза с севера: на Крым надвигается снежный фронт. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Политика, Россия, Украина,