Украина запугивает Европу российской агрессией

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности страны, назвав Россию военным противником.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ декларирует цели и задачи государственной политики в военной сфере. Главные приоритеты: сдерживание вооруженной агрессии в отношении страны, предотвращение или сдерживание противника от полномасштабного применения военной силы против Украины.

Стратегия должна способствовать интеграции Украины в евроатлантическое пространство, а также приобретению членства в НАТО и предполагает активное участие в международных операциях «по поддержанию мира и безопасности».

Что же касается России, то ее в документе называют военным противником Украины, который «старается всячески помешать европейской и евроатлантической интеграции», «угрожает территориальной целостности и государственному суверенитету», «пытается установить свое влияние на Украине».

Наконец, документ содержит традиционное для украинских властей заявление, что России в отношении Украины может усугубить ситуацию в Незалежной, что приведет к эскалации конфликта и вооруженным столкновениям в Европе.

Отметим, что Украина не в первый раз пытается представить себя единственной сдерживающий силой, защищающей Европу от российской агрессии, чтобы получить дополнительные преференции от ЕС и получить членство в НАТО. Однако пока эти попытки остаются безуспешными.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 26.03.21

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