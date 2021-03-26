Минтранс РФ предупредил о возможности закрытия Крымского моста

Крымчан и туристов предупредили о возможности закрытия Крымского моста.

Как сообщили РИА «Новый День» в Министерстве транспорта Российской Федерации, на Крымском мосту в период с 00:00 31 марта по 23:59 1 апреля будет проводиться тренировка по противопожарной безопасности.

«Возможно кратковременное ограничение движения по автодорожной составляющей моста, – уточнили в ведомстве. – Просим учитывать указанную информацию при совершении поездок, маршруты следования которых проходят через Крымский мост».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.03.21

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