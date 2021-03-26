Европа понимает, что возвращение Крыма в Украину невозможно

Европа понимает, что возвращение Крыма под юрисдикцию Украины невозможно. Об этом заявил немецкий журналист и политолог Александр Рар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам Рара, население в Крыму всегда было русским. «В Крыму россияне живут, а до этого – русские, которые были при Украине, – подчеркнул политолог. – Трудно представить, чтобы крымчане проголосовали за возвращение в Украину. Это в Европе практически все понимают»

Нежелание европейских стран признавать Крым российским Рар объяснил тем, что в Европе свои либеральные ценности и своя правда.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 26.03.21

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