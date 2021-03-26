На выборах в Госдуму РФ будут разыгрывать карту Донбасса

Объединенная партия «Справедливая Россия – За правду» решила разыграть на выборах в Госдуму карту непризнанных республик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одним из основных тезисов предвыборной программы и, соответственно, агитации будет присоединение к РФ Донбасса, Нагорного Карабаха и вообще всех, желающих присоединиться.

«У нас в манифесте, который подписали лидеры трех партий написано «Донбасс – это Россия», – цитирует РБК замглавы центрального аппарата партии Николая Новичкова. – И все территории, которые хотят присоединиться к России, должны получить возможность это сделать».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 26.03.21

Европа понимает, что возвращение Крыма в Украину невозможно. / Минтранс РФ предупредил о возможности закрытия Крымского моста. / На Украине суточный прирост заражённых в два раза превысил российские показатели. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»