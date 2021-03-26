Житель Крыма «спустил» по телефону 6,5 млн рублей

Житель Евпатории отдал мошенникам 6,5 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД РК, 70-летнему мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Звонивший сообщил, что в целях обеспечения безопасности сбережений нужно установить на смартфон специальную программу. Обращаться в банк он категорически не советовал, так как, по его словам, в незаконных действиях подозреваются и сотрудники учреждения.

На протяжении двух недель евпаторийцу поступали звонки с различных номеров. Наконец, мужчина установил приложение, которое оказалась программой удаленного управления смартфоном. Получив коды доступа к телефону пенсионера и реквизиты мобильного банкинга, мошенники сняли со счетов пенсионера все деньги – 6,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Однако вероятность найти преступника невелика: как правило, сим-карты, которыми пользуются мошенники, приобретены анонимно или на подставных лиц.

Евпатория, Олег Яковенко

Евпатория. Другие новости 26.03.21

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