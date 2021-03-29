В Крыму снова растет заболеваемость коронавирусом

В Крыму отмечается рост заболеваемости ковидом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самый низкий уровень суточной выявляемости коронавируса в РК – 52 случая – был зафиксирован 19 марта. С тех пор число вновь заболевших каждый день увеличивается. Например, в минувшую пятницу, 26 марта, выявлено 65 новых инфицированных, 27 марта – 68, 28 марта – 73. За последние 3 дня от ковида скончались 10 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зарегистрировано 37 тысяч 489 заболевших. От инфекции скончались 1 тысяча 59 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.03.21

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