Флот Крымских морских портов выставляют на продажу

Власти Крыма решили продать флот, находившийся на балансе ГУП РК «Крымские морские порты».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на торги выставляется 21 судно. В том числе, 7 судовых барж, по 3 пассажирских и лоцманских корабля, 1 буксир, 1 нефтеналивное судно и плавпричал. В целом это имущество оценено в 74 млн рублей.
Торги пройдут в форме открытого аукциона.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 29.03.21
В Крыму снова растет заболеваемость коронавирусом. / Ученые оценили запасы пресной воды под Азовским морем. / Украина призвала Макрона надавить на Путина и «перезагрузить» Нормандский формат. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube