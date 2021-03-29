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Понедельник, 29 марта 2021, 11:01 мск

Новости Крым

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Флот Крымских морских портов выставляют на продажу

Власти Крыма решили продать флот, находившийся на балансе ГУП РК «Крымские морские порты».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на торги выставляется 21 судно. В том числе, 7 судовых барж, по 3 пассажирских и лоцманских корабля, 1 буксир, 1 нефтеналивное судно и плавпричал. В целом это имущество оценено в 74 млн рублей.

Торги пройдут в форме открытого аукциона.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 29.03.21

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