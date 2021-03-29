В Севастополе по вынесли приговор по делу о государственной измене

В Севастополе вынесли приговор крымчанке, обвиненной в государственной измене.

Как сообщили РИА «Новый День» в Севастопольском городском суде, жительница Бахчисарайского района сотрудничала с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Она собирала сведения об отдельном авиационном полке Черноморского флота, сроки действия позывных, передавала информацию о частотах и ключах, индексах радиостанций, ключах к таблицам радиопозывных, таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время. Все эти сведения составляют государственную тайну, и их передача могла быть использована в ущерб безопасности Российской Федерации.

Суд признал 66-летнюю женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год.

Уголовное дело было рассмотрено Севастопольским городским судом в закрытом режиме, в связи с тем, что в материалах дела содержались сведения, составляющие государственную тайну.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 29.03.21

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