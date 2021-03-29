В Крыму лошадь откусила палец 5-летнему ребенку

В Симферополе лошадь откусила палец 5-летней девочке.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, инцидент произошел днем 28 марта в зооуголке Детского парка

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего ребенку были причинены травмы (ст. 238 УК РФ).

Следственным отделом по Киевскому району города Симферополя установлено, что днем 28 марта во время посещения зооуголка Детского парка на улице Кирова.

Ребенок вместе с матерью подошел к вольеру с домашними лошадьми и начал кормить животное из рук. В какой-то момент лошадь откусила девочке палец на правой руке.

Малышку доставили в детскую республиканскую клиническую больницу, сейчас она находится в медучреждении в стабильном состоянии.

Возбуждено уголовное дело: «В ходе следствия будет дана оценка организации работы на предмет соблюдения в целом на территории зоопарка необходимых мер безопасности, норм и правил при функционировании подобных мест развлечений», – сообщили в ведомстве.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.03.21

На Украине от последствий Covid-19 впервые умер ребёнок. / Закроем школы, детсады и остановим транспорт! Киевляне разозлили мэрию. / Главы стран «норманского формата» обсудят Донбасс втроём – без Зеленского. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»