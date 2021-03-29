«Ох, кака страшна у нас текучка…» В Крыму за 7 лет сменили 70 министров

В Республике Крыма за 7 лет сменили 70 министров. А в целом, в РК за российский период высшие руководящие посты потеряли более 100 человек – вице-премьеры, главы министерств, госкомитетов, муниципалитетов. Главные причины такой текучки – коррупция, кумовство и низкое качество самих кадров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рекордсменом по смене руководства является министерство транспорта – с 2014 года здесь «правит» уже 8-ой министр. На втором месте – минэкономразвития с седьмым по счету главой. Третье место делят Минздрав и МинЖКХ, где новых руководителей назначали по 6 раз.

Среди муниципалитетов лидирует Ялта – с марта 2014 года городской администрацией руководит шестой (точнее – шестая) глава. Следом идет Симферополь – там будет пятый градоначальник (за несколько лет до этого отправленный в отставку с поста руководителя Минэкномразвития). В соседнем Севастополе – пятый губернатор.

«Ряд чиновников высокого уровня погорели на коррупции, – пишет РИА Новости Крым, напоминая о делах бывших вице-премьеров Виталия Нахлупина (обвиняется в получении взяток в сумме более 16 млн рублей) и Олега Казурина (приговорили к 11,5 годам тюрьмы за взятку в 27 млн рублей), а также о делах экс-мэров Феодосии, Евпатории, Симферополя, Ялты, Керчи и Красноперекопска, главы администрации Ленинского района.

Еще одна проблема – «кумовство»: каждый новоиспеченный чиновник стремится окружить себя «своими людьми». И главным критерием в кадровой политике становятся лояльность, а не профессионализм.

Как итог – низкое качество управленческих кадров, которые не могут, а то и не хотят решать поставленные задачи. Так, глава РК Сергей Аксенов не раз заявлял о саботаже его поручений и грозил подчиненным увольнениями. Но до исполнения этой угрозы доходи редко – заменить нерадивых бюрократов просто некем.

«Если бы у нас была скамейка запасных, состоящая сплошь из профессионалов, прошедших серьезный жизненный путь и готовых мгновенно приступить к реализации вопросов, то многое в Крыму было бы совсем иначе, с другими результатами. К большому сожалению, ситуация обстоит не так, – заявлял Аксенов в 2017 году. – Кадровая скамейка практически пуста…"

Не спасают ситуацию и управленцы с материка. А порой приезжие только усугубляют ситуацию, навязывая местным свои кадры и правила, что приводит к серьезным конфликтам. В данный момент на долю «варягов» в РК приходится 20% руководящих должностей.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.03.21

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