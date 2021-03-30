«Потеряем всю Украину» – в Киеве призвали не возвращать Донбасс и Крым

«Возвращение» Донбасса и Крыма в состав Украины приведёт к катастрофическим последствиям для «незалежности» Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный украинский телеведущий Артём Овдиенко.

По его словам, независимость украинского государства отражена в международных документах, однако в реальности Украина несостоятельна ни в политическом, ни в экономическом, ни в военном плане. Поэтому попытка, даже успешная, отвоевать «оккупированные территории» с враждебным к Киеву населением – добъёт «Незалежную».

«Даже если мы и отвоюем эти территории, мы рискуем проиграть всю Украину. Если Крым и Донбасс вновь станут украинскими территориями, от самой страны может не остаться и названия», – заявил украинский телеведущий.

Кроме того, добавил Овдиенко, вслед за реинтеграцией Донбасса и Крыма в Верховную раду и в центральные исполнительные органы власти набегут антиукраински настроенные депутаты и чиновники.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 30.03.21

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