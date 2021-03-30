В Крыму от коронавируса умерли еще 5 человек

В Крыму за сутки зарегистрировано 69 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 3 случая с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 58 выявлены при обращении за медицинской помощью, 10 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа. За сутки скончались 5 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 37 тысяч 558 зараженных. От инфекции умерли 1 тысяча 64 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

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