В реакторном зале Крымской АЭС разбилась девушка

В реакторном зале недостроенной Крымской АЭС пострадала девушка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», недостроенная атомная электростанция, расположенная вблизи города Щелкино на берегу Соленого озера, находится в аварийном состоянии. Объект планируется снести, так как он находится в аварийном состоянии и в любой момент может обрушиться.

Но, несмотря на эту угрозу, станция привлекает много туристов. Обследовать недостроенную АЭС решила и 20-летняя жительница села Калиновка Ленинского района Крыма.

В какой-то момент девушка оступилась и рухнула в один из многочисленных провалов. Прибывшие на вызов спасатели обнаружили ее на куче щебня на уровне 9 – 10 этажа. Выяснилось, что девушка упала с высоты 3 -5 метров.

Пострадавшую доставили в хирургическое отделение Ленинской центральной районной больницы, пишет «Репортер Восточного Крыма».. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы позвоночника и грудной клетки.

Щелкино, Олег Яковенко

Щелкино. Другие новости 30.03.21

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