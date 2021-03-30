Мусор, толмачи и презервативы: Крым обходится Украине слишком дорого

Крым обходится Украине в кругленькую сумму: имитация контроля над полуостровом ежемесячно вытягивает из госбюджета миллионы гривен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние 7 лет – с момента перехода Крыма под юрисдикцию России на Украине умудрились создать не меньше десятка структур якобы работающих в Крыму: тут и представительство президента Украины в АРК, которое находится в Херсоне вместе с главным управленим национальной полиции в АРК и Севастополе, а также управлениями дорожно-патрульной и налоговой служб по Херсонской области, АРК и Севастополю, и главное управление СБ Украины в АРК, прокуратура АРК, министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, и другие ведомства, которые приближаться к границе с «вверенной» им территорией не захотели и предпочли работать в Киеве.

Помимо зарплаты, ежемесячно начисляемой многочисленным сотрудникам, структуры тратят приличные суммы на осуществление своей деятельности.

«Только за последние две недели на сайте госзакупок появилась информация о тендерах, где эти «крымские» органы являются заказчиками – их текущие потребности разнообразны, а местами удивительны», – пишет «Крымское эхо».

Так, главному управлению Национальной полиции в АРК срочно понадобились 96 упаковок туалетной бумаги – поставить должны до 2 апреля, а еще канцтовары, швабра, метла и услуги переводчика. Последний должен до конца года перевести 12 одностраничных документов с украинского на… сербский. Какое отношение это имеет к Крыму – не поясняется, но из бюджета на данные цели потратят 5 тысяч 250 гривен (или около 15 тысяч рублей).

Необходим толмач и прокуратуре АРК: здесь на письменные переводы в 2021 году выделили 43 тысяч гривен (свыше 116 тысяч рублей). Еще без малого 100 тысяч гривен уйдет на функционирование сайта ведомства. А ранее ведомство купило 25 штук товаров из категории «Духи, средства гигиены и презервативы». Документы контракта на сайте закупок просто так не откроешь, поэтому остается только догадываться, на что прокуратура потратила 637 бюджетных гривен и как будет это использовать.

ДПС по Херсонской области, АРК и Севастополю, помимо оплаты коммунальных услуг (свыше 400 тысяч гривен на каанлизацию, вывоз мусора и т.д.) совершенно необходимы токены – защитные носители личного ключа. Это устройство, предназначенное для безопасного хранения ключей квалифицированной электронной подписи, представляет собой USB-устройство типа флэшки или пластиковую карту с чипом. Рыночная стоимость такой штуки – около 1,5 тысяч гривен. По госконтракту должно быть гораздо дешевле. ДПС потратит на токены 10 тысяч гривен.

И так по каждому ведомству. В целом, только за две недели псевдокрымские структуры разместили подобных закупок почти на 1 млн гривен.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 30.03.21

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