В Крыму раскрыли убийство 10-летней давности – об этом сообщили в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 6 декабря 2010 года в квартире дома по проезду 9-го Мая в Евпатории между двумя нетрезвыми мужчинами произошел конфликт. Гость избил хозяина квартиры, после чего вытащил его на балкон и сбросил с пятого этажа. Тот упал в палисадник, где скончался от полученных травм.

Убийца уехал из Евпатории и поселился без регистрации в одном из сел Симферопольского района у знакомого. Все 10 лет перебивался случайными заработками.

Подозреваемый в убийстве сознался. Расследование завершено. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.03.21

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