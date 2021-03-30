Упало все, кроме общепита – в Крыму подвели итоги первых двух месяцев 2021 года

В Крыму подвели итоги социально-экономического развития республики в январе- феврале текущего года.

Как сообщили РИА «Новый День» в Крымстате, индекс промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 96,5%. В том числе в добывающей промышленности – 91%, обрабатывающей – 101%, обеспечении электрической энергией, газом и паром – 93,4%, водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 94,7%.

В отрасли сельского хозяйства общие объемы производства по

сравнению с январем-февралем 2020 сократились на 6,4%.

Хозяйства всех категорий отправили на убой 21 тысячу тонн скота и птицы (в живом весе), что на 13,5% прошлогодних показателей.

Производство молока сократилось на 0,7%, яиц – на 15,4%.

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств насчитывало 107,6 тысяч животных (98,8% к

концу февраля 2020 года), в том числе коров – 48,7 тысяч (98,2%).

Поголовье свиней составило 114,9 тыс голов (95,9% к концу февраля 2020 года), овец и коз – 185,8 тысяч голов (102,3%). Общее поголовье птицы всех видов (4 млн 767тыс 700 голов) сократилось на 12,2%.

Объем работ в строительной сфере оценен в 11 млрд 652,5 млн рублей, что в сопоставимых ценах составляет 53,4% к соответствующему периоду прошлого года.

Более половины всех завершенных строек зафиксировано в Ялте и Симферопольском районе, еще более 41% – в крымской столице.

В эксплуатацию введено 52,4 тысячи квадратных метров жилья. Это 100,9% к уровню прошлого года. При этом 77% построено индивидуальными

застройщиками и в основном на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.

Эпидемия ковида отразилась и на сфере услуг.

Так, автомобильным общественным транспортом воспользовались 15,5 млн пассажиров, что на 23,7% меньше, чем за январь-февраль 2020 года. Пассажирооборот уменьшился на 31%.

Оборот сферы общественного питания за первые два месяца 2021 года составил

1 млрд 959,2 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 10,5% больше, чем в прошлом году.

Оборот розничной торговли вырос на 1,8%.

Средняя начисленная заработная плата по полному кругу организаций в январе составила 31 тыс 454 рубля, что на 0,4% меньше показателей января 2020 года.

К наиболее оплачиваемым относились работники сферы финансовой и страховой деятельности, а среди промышленных видов деятельности – предприятия по добыче полезных ископаемых, где заработная плата превысила средний показатель по экономике Республики Крым в 1,6-1,8 раза.

Несколько ниже оплачивается труд работников по производству резиновых

и пластмассовых изделий, полиграфической деятельности и копирования. Любопытно, что в сфере и операций с недвижимостью официальный размер

заработной платы составил лишь 58,1% от среднего уровня по экономике

Республики Крым.

Симферополь, Лиана Макоба

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