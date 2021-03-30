В Крыму почти в 2 раза выросла естественная убыль населения

В Крыму сокращается рождаемость и растет смертность.

Как сообщили РИА «Новый День» в Крымстатет, в январе 2021 года в республике родились 1 тысяча 410 человек, умерли 3 тысячи 183 человека.

Естественная убыль населения по сравнению с январем2020 года увеличилась на 781 человека, или в 1,8 раза. По итогам января 2021 года

число родившихся уменьшилось на 9,4%, число умерших увеличилось на 24,9%.

В возрасте до одного года скончались 12 детей (за январь 2020 года – 10).

В январе ЗАГСы РК зарегистрировали 607 браков – это на 3,4% больше аналогичных прошлогодних показателей. Число разводов сократилось на 16%.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.03.21

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