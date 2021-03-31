В Симферополе автобус въехал в остановку, есть пострадавшие

В Симферополе автобус въехал в остановку, на которой находились люди, есть пострадавшие.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по РК, инцидент произошел 30 марта в 17:25 возле Главпочтамта. Водитель автобуса «БАЗ», следовавшего по маршруту №91, двигался по улице Александра Невского в направлении железнодорожного вокзала, резко свернул к остановке общественного транспорт, вылетел прямо на стоящих там людей и сбил 66-летнюю женщину. Горожанку госпитализировали, врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

По факту ДТП начата проверка.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 31.03.21

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