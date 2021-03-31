В Севастополе от имени правительства выманивают у предпринимателей крупные суммы

В Севастополе мошенники от имени городского правительства выманивают у предпринимателей крупные суммы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в адрес руководителей коммерческих предприятий и организаций поступают звонки и письма с просьбой выделить средства на формирование в городе коечного фонда для лечения больных коронавирусной инфекцией.

Как правило, мошенники обращаются от имени вице-губернатора Александра Кулагина и просят от 500 тысяч до 2 миллионов рублей.

«Данная информация является недостоверной, порочащей деловую репутацию органа власти. На сегодняшний день в городе для лечения больных коронавирусной инфекцией организовано 657 коек, из них свободны 250. При текущем уровне заболеваемости имеющегося коечного фонда достаточно», – сообщили в правительстве Севастополя, добавив, что обратились в правоохранительные органы.

Обсуждая ситуацию в соцсетях, горожане удивляются, что кто-то «ведется» на подобные обращения.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 31.03.21

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