В Крыму снова изменили ФЦП

В Крыму в очередной раз изменили федеральную целевую программу развития республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство Крыма регулярно корректирует список объектов, входящих в Федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополя до 2020 года» (ФЦП).

Уже несколько раз менялось название самой ФЦП. На днях принято постановление совмина Крыма №182, которым во всем ее тексте дата 2024 должна быть заменена на 2025.

В перечне объектов строительства, по сравнению с теми, которые ранее планировались к реализации, по электрической части добавилась высоковольтная линия Нива – Тарханкут.

Самый длинный список, касающийся водообеспечения и канализации, за минувший год увеличился на один пункт: «Строительство сооружений по опреснению морской воды по технологии обратного осмоса». Места для опреснителей ФЦП пока не уточняет.

Но водный перечень нужно сравнивать не с прошлым, а с 2019 годом, поскольку в течение 2 лет он пополнился весьма значительно: было вписано около 50 дополнительных строк.

Тогда в ФЦП попали водовод от Бештерек-Зуйского водозабора (недавно пущенный), реконструкция канализационно-очистных сооружений в Евпатории, Партените, Феодосии (мыс св. Ильи и Приморский), Николаевке.

Планы в сфере обращения с твердыми отходами в РК за год не изменились, как и места, требующие берегоукрепительных работ.

В планах дорожного строительства в этот раз прибавились реконструкция двух участков автодороги Симферополь – Алушта – Ялта (с обходом Ялты) и реконструкция дороги Льговское – Грушевка – Судак.

Новое мероприятие – реконструкция причала эстакадного типа в Алупке.

В 2020 году на объектах ФЦП в Крыму было освоено 63,6 млрд руб. (97 % выделенных средств).

По словам вице-премьера РК Евгения Кабанова, не были своевременно сданы в эксплуатацию 10 объектов, среди них – дороги. «И пять объектов – по линии МинЖКХ. Это капитальный ремонт глубоководных выпусков. Данные глубоководные выпуски с прошлого года уже эксплуатируются. Плановый срок их ввода в эксплуатацию – до 1 апреля текущего года», – пообещал Кабанов. 1 апреля – уже завтра.



Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 31.03.21

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