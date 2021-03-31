В Севастополе на крупной взятке попался борец с коррупцией

В Севастополе один из начальников подразделения по борьбе с коррупцией попался на крупной взятке.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, в конце января текущего года заместитель начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД сообщил знакомому адвокату о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении председателя правления товарищества собственников недвижимости. Однако, отметил сотрудник полиции, за денежное вознаграждение эти мероприятия могут быть прекращены.

Адвокат сообщил женщине о «предложении» и выступил посредником в передаче денег. Днем 25 марта адвокат в своем автомобиле «Range Rover» на Камышовом шоссе получил от председателя правления ТСН 7 тысяч долларов США (что по курсу Центрального банка Российской Федерации составило 533 тысячи рублей), которые должен был передать полицейскому. Подельников задержали.

В отношении замначальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Севастополю возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере), адвокату вменяется посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере (п.«б» ч.3 ст.291.1 УК РФ).

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 31.03.21

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