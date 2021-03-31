Украина разорвала туристические отношения с Россией

Украина прекращает официальное сотрудничество с РФ в области туризма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в постановлении кабинета министров Украины.



Разрыв отношений в сфере туризма объясняется «вооружённой агрессией» России против «Незалежной». При этом украинское правительство убеждено, что нет никаких перспектив восстановления туристических связей между РФ и Украиной в будущем.

«Постановление разработано с целью прекращения действия соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма, поскольку в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины фактическое сотрудничество в указанной области со страной-агрессором прекращено, а перспективы налаживания такого сотрудничества в дальнейшем отсутствуют», – говорится в заявлении.

При этом правительство Украины утверждает, что реализация положений данного постановления никак не повлияет на доходы местных бюджетов украинских регионов, где расположены популярные туристические объекты.

Как введение новых ограничительных мер скажется на украинском турпотоке в Крым, пока не ясно.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 31.03.21

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