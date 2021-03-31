В Крыму закончено следствие в отношении женщины, убившей 9-летнего сына

В Крыму закончено следствие в отношении 39-летней жительницы Евпатории, убившей 9-летнего сына.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла 14 января текущего года. Мать задушила мальчика.

«Установлено, что женщина страдает психическим заболеванием. После совершения преступления она была госпитализирована в медучреждение специализированного типа, – уточнили в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю. – Согласно заключению комплексной стационарной судебно-психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в рамках следствия, у женщины как на момент инкриминируемого ей деяния, так и в настоящее время выявляется тяжелое психическое расстройство. Данное заболевание является основанием для применения в отношении подследственной мер медицинского характера в виде принудительного лечения в больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением.

В настоящее время сотрудниками следственного отдела по городу Евпатории расследование дела завершено. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд для применения к женщине принудительных мер медицинского характера».

Прокуратура Крыма уже направила дело в суд с предложением отправить крымчанку на принудительное лечение.

Евпатория, Олег Яковенко

Евпатория. Другие новости 31.03.21

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