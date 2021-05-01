Заболеваемость коронавирусом в Крыму за месяц выросла на 49%

Заболеваемость коронавирусом в Крыму в апреле выросла на 49%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если в марте было выявлено 1 тысяча 922 вновь зараженных, то в апреле – 2 тысячи 856. В 45 случаях инфекцию завезли из-за рубежа – в основном, с территории Украины.

От COVID-19 в течение апреля умерли 152 человека. Это на 7,8% больше, чем в марте.

Всего с начала эпидемии в РК выявлено 40 тысяч 568 зараженных. Жертвами коронавируса стали 1 тысяча 221 крымчанин. Летальность составляет 3%.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.04.21

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