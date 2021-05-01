Худший вариант: глава Крыма уточнил график подачи воды в Ялте

В Ялте уточнили график подачи воды на ближайшие месяцы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня прошло совещание по вопросам водоснабжения Ялты. За основу при рассмотрении был взят самый пессимистичный прогноз – в случае полного отсутствия осадков.

«С сегодняшнего дня до 1 июля вода будет подаваться с 6:00 до 00:00 ежедневно, – сообщил глава РК Сергей Аксенов. – С 1 июля до 1 октября подача воды будет круглосуточной. С октября возвращаемся в график 3 на 3, то есть 3 часа утром и 3 часа вечером. Но, повторюсь, это самый худший вариант».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.05.21

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