Половина боеприпасов на складах Украины может взлететь на воздух

У половины снарядов, хранящихся на украинских складах, от старости разрушена или «сбита» система детонации, что может привести к самопроизвольным взрывам.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил спикер украинского военно-аналитического ресурса InformNapalm Михаил Макарук.

«У нас нет эшелонированного обеспечения вооруженных сил. А также оперативного и стратегического резерва. Были взрывы складов в Новобогдановке и Ичне. Из 10 наших снарядов половина могут взорваться – система детонации сбита. Надо производить детонаторы», – заявил он он и добавил, что для «защиты Украины от российской агрессии» необходимо хотя бы раздать огнестрельное оружие всем желающим.

«Верховная рада, наконец, должна принять закон об огнестрельном оружии. Чтобы мы могли вооружаться, чтобы не было, как в Славянске и Краматорске 2014 года, когда людям нечем было защищаться», – приводит слова украинского эксперта «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.05.21

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