Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин прибыл в Крым

Вице-премьер России Марат Хуснуллин прибыл в Крым: он планирует проверить исполнение федеральной целевой программы в РК и Севастополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о визите было известно заранее. Предполагается, что в числе прочего будет обсуждаться и проблема водоснабжения. Напомним, что в преддверии туристического сезона на полуострове начали снимать ограничения по подаче воды, но в целом проблема не решена.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 03.05.21

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