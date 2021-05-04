Украинские бизнесмены требуют у России более 4,5 млрд долларов

Украинские бизнесмены хотят получить от России около 350 млрд рублей за Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинские предприятия подали иски в коммерческие арбитражные суды, требуя, чтобы РФ компенсировала им имущество, оставленное на полуострове. Общая сумма претензий превышает 4,5 млрд долларов.

По словам замглавы МИДа Украины Евгения Есина, уже получено положительных решений на 250 млн долларов.

Напомним, что власти Крыма тоже готовят серию исков к Украине, оценив ущерб от всевозможных блокад более чем в 10 трлн рублей.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 04.05.21

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