В Крыму начали массово отменять летние брони

Крымские отели начали массово отменять летние брони. Об этом сообщил сервис бронирования жилья TVIL.TU.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», после закрытия Турции в связи с эпидемией коронавируса спрос на отдых Крыму резко повысился. Некоторые отдели уже закрыли бронирование на лето, так как все места закончились. В Ялте средний уровень бронирования официальных мест размещения оценивается в 80% – 90%. На менее популярных курортах показатель доходит до 70%.
На этом фоне владельцы ряда отелей в одностороннем порядке начали аннулировать бронирования, оформленные в начале года, заявляя, что им не выгодно обслуживать клиентов по ценам зимы и начала весны текущего года. После закрытия Турции ценник на размещение в Крыму существенно вырос, и упускать свою выгоду отельеры не намерены.
Особенно часто аннулируют брони владельцы, апартаментов, коттеджей и гостевых домов, работающие, как правило, в серой зоне.
Стоит отметить, что отмена раннего бронирования отмечается на всех популярных туристических направлениях России, но Крыма является абсолютным лидером: по подсчетам TVIL.TU из всех аннулированных за последнюю неделю апреля броней 74% приходятся на полуостров.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 04.05.21
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