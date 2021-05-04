«Поймаем этого гуся!» В Киеве объявлена охота на рэпера Басту. Платят в долларах

Украинские неонацисты предлагают вознаграждение за поимку и привод в СБУ или полицию российского исполнителя песен в стиле рэп Василия Вакуленко (Басту).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по данным радикалов, Баста тайно приехал в «Незалежную» и находится сейчас в украинской столице.

Также приветствуется любая информация о местонахождении Вакуленко. «Неравнодушные граждане» уже повысили «таксу» до 1000 долларов.

«Суммарно за информацию о перемещении и нахождении гражданина РФ Василия Вакуленко (Басты), который поддерживает оккупацию Крыма и приехал в Киев, неравнодушные граждане готовы дать уже около 1000 долларов. Боюсь, так Баста скоро уже сам себя заложит и поедет в СБУ добровольно», – пишет подозреваемый в убийстве и взятии заложников экс-глава запрещённого в РФ «Правого сектора» Сергей Стерненко.

«Добрые люди, поймаем этого гуся и приведём в СБУ! Раз уж те не справляются со своими обязанностями вместе с пограничниками», – пишет другой неонацист, предлагающий 200 долларов каждому за «дополнительную информацию».

Напомним, ранее Баста был внесён в чёрные списки одиозного украинского сайта «Миротворец» за «поддержку оккупации Крыма» и «незаконное посещение» полуострова. Выдано ли рэперу властями Украины разрешение на въезд в страну, не уточняется.

Отметим, ранее Вакуленко официально запретили въезд на Украину и внесли в список лиц, которые «угрожают безопасности страны».

«До 1 октября 2021 года он находится на контроле пограничников. При первом появлении на пункте контроля Госпогранслужба откажет ему в посещении Украины», – писали киевские СМИ со ссылкой на пограничников.

Однако позже появилась информация, что Басте, всё-таки, разрешат провести запланированные на 25-26 июня концерты на Украине.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 04.05.21

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