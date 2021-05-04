Как бы чего не вышло: в Керчи решили не открывать Митридатские лестницы

В Керчи решили не открывать Митридатские лестницы, реставрация которых уже завершена.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», торжественное открытие восстановленного исторического объекта планировалось на 8 мая. Но потом городские власти, ссылаясь на неблагоприятную эпидобстановку, отменили все мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, в том числе и знаменитое факельное шествие.

А чтобы горожане и туристы не смогли самостоятельно организовать шествие или любое другое несанкционированное мероприятие, строительные ограждения с лестниц решили не убирать.

Керчь, Олег Яковенко

Керчь. Другие новости 04.05.21

Минздрав Украины связал отказ Киева от российской вакцины с «информационной гигиеной». / Никто не позволит Зеленскому встретиться с Путиным – украинский дипломат. / Командующий Силами специальных операций США прибыл на базу подводных диверсантов в Одессе. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»