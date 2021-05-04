В Крыму активизировалась торговля гаражами

В Крыму активизировалась торговля гаражей и местами под них.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», интернет-сайты по продаже недвижимости наводнили объявления с выгодными предложениями для желающих обзавестись на полуострове гаражом. Покупателей заманивают возможностью достроить несколько этажей (и не только вверх, но иногда и вниз, объединить несколько стоящих рядом боксов и таким образом стать владельцем жилой недвижимости с «видом на воду». За одно «подгаражаное место» в таких объявлениях просят около 100 тысяч рублей.

«И многие наивные люди приобретают подобное, не понимая, что это большой обман, – комментирует ситуацию telegram-канал «Крымчанин». – В редких случаях у продавца будут «документы», естественно, никем не заверенные. В остальном – все на честном слове. Спустя несколько месяцев этот гараж снесут без какой-либо компенсации. А могут и подать в суд – за незаконный захват земли».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.05.21

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