Хуснуллин сообщил, когда начнут бурить скважины в Азовском море

Бурить скважины для добычи пресной воды в Азовском море начнут в июле. Об этом сегодня сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Как уже сообщал «Новый День», Хуснуллин приехал в Крым проинспектировать объекты ФЦП, а также обсудить вопросы водоснабжения полуострова. Он сообщил, что в пробное бурение на косе подтвердило: пресная вода есть. Хотя бы для технических нужд – обнаруженные образцы находятся у верхнего предела солености. Сейчас ведется геофизическая разведка в море.

«Я думаю, что в июле уже зайдем в бурение скважин. Очень надеемся, что воду найдем. Вода там есть точно, – заявил вице-премьер. – Вопрос, в каком объеме? Хватит ли ее так, чтобы весь полуостров обеспечить этой водой?»

Напомним, специалисты «Росгеологии» полагают, что подрусловый сток рек в акваторию Азовского моря достигает 2 млрд кубометров в год. Если эта гипотеза подтвердится, только за счет него ежегодно можно будет качать в Крым более 1 млрд кубов.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 04.05.21

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