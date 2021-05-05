Украинец отправился в Крым выбивать долги и исчез

В Крыму пропал коллектор из Украины. Об этом сообщают в украинских соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», житель Житомирской области, ранее служивший в автоинспекции, отправился в Крым выбивать долг по автокредиту, взятому в Приватбанке бывшим жителем Донбасса.

Путешествию предшествовала длительная интернет-атака на должника: коллектор забрасывал его, его семью и всех выявленных знакомых угрозами, подкрепленными фотографиями могил и подручных средств для выбивания долгов – бейсбольных бит, дубинок, зажигательных смесей. Поскольку эти методы результата не дали, коллектор решил встретится с должником лично. Но, приехав в Крым, пропал: его телефон отключен, на сообщения в соцсетях мужчина не реагирует.

В МВД Крыма сообщают, что пока заявлений о пропаже на полуострове граждан Украины к ним не поступало.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 04.05.21

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