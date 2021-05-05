В Крыму за сутки зарегистрировано 97 случаев коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 97 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 88 выявлены при обращении за медицинской помощью, 9 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам. От инфекции скончались 6 крымчан.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 40 тысяч 966 зараженных. Жертвами ковида стали 1 тысяча 238 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.05.21

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