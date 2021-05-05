В Крыму приступили к проектированию съездов с трассы «Таврида» к морю

В Крыму приступили к проектированию съездов с трассы «Таврида» к курортным городам.

Как уже сообщал «Новый День», сделать съезды проучил в августе прошлого года президент РФ Владимир Путин. По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, съезд к Феодосии будет построен за счет средств федерального бюджета, еще за 3 заплатит республика.

Завершить строительство поручено не позднее декабря 2023 года.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 05.05.21

В Крыму за сутки зарегистрировано 97 случаев коронавируса. / Украинец отправился в Крым выбивать долги и исчез. / Хуснуллин сообщил, когда начнут бурить скважины в Азовском море. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»