В Крыму педагогов ценят меньше, чем в Севастополе

Зарплаты педагогов в Севастополе оказались выше, чем в Крыму. Об этом сообщает telegram-канал «Территория Крым» со ссылкой на данные Росстата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в РК, согласно официальной информации, среднестатистический учитель получает 29 тысяч 321 рубль, а в Севастополе – без малого 31 тысячу рублей. Разрыв между сотрудниками дошкольных учреждений еще больше: в Севастополе воспитателю платят 28,5 тысяч, а в РК – чуть более 25 тысяч.

Отметим, что указанные зарплаты – это «средняя температура по больнице»: все выплаченные деньги делятся на количество получивших их человек без учета, кто сколько и каких ставок совмещает. И часто выясняется: чтобы получить указанную в отчете сумму, нужно работать минимум на 2 ставки.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.05.21

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