Пропаганда не доработала: большинство украинцев назвали Великой Отечественной войну с гитлеровской Германией

Более 60% граждан Украины по-прежнему считают, что битва с нацистской Германией была Великой Отечественной войной советского народа, несмотря на все усилия киевской пропаганды, признающей только термины «Вторая мировая» и «чужая война».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют данные последнего опроса компании Украинская социологическая группа.

Так, 60,6% украинцев назвали войну Советского Союза против нацистской Германии «Великой Отечественной войной». 35,4% граждан предпочли название «Вторая мировая». 3,2% затруднились с ответом.

65,7% опрошенных заявили, что в войне 1941-1945 годов «украинцы воевали за свою землю и свои интересы». 21,3% считают, что украинцы в составе Советской армии «воевали за чужие интересы». Затруднились с ответом 13,6% респондентов.

52,3% заявили, что будут праздновать День Победы 9 мая. 16,2% отметят День памяти и примирения 8 мая. 30,1% опрошенных сказали, что будут отмечать оба праздника.

Ранее 72% украинцев признались, что праздник 9 Мая имеет для них большое личное значение.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.05.21

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