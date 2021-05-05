Хуснуллин озвучил эффективное решение проблемы водоснабжения в Крыму

Одно из главных решений проблемы водоснабжения Крыма – привести в порядок сети. Об этом заявил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.

«Последние десятилетия в водоснабжение региона деньги не вкладывались совсем. Износ труб под 90%, – подчеркнул чиновник. – Трубы дырявые. Если мы их максимально быстро сможем заменить или починить, часть проблем с водой уже будет решена».

Отметим, что о необходимости устранения протечек и в Крыму, и в Севастополе говорят не первый год, однако по-настоящему на проблему обратили внимание только тогда, когда ряд территорий полуострова фактически остался без воды.

Добавим, что вице-премьер РФ по-прежнему скептически относится к варианту снабжения Крыма водой за счет опреснения. В рамках своего текущего визита Хуснуллин в очередной раз заявил, что это «крайний вариант».

Между тем, власти РК уже озвучили срок завершения строительства первой установки – через 1,5 года.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 05.05.21

Дамба, оставившая Крым без днепровской воды, начала разрушаться. / Пропаганда не доработала: большинство украинцев назвали Великой Отечественной войну с гитлеровской Германией. / Украина не преодолеет пандемию даже в 2022 году – киевские эпидемиологи. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»