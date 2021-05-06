Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило 41 тысячу

В Крыму за сутки зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 70 выявлены при обращении за медицинской помощью, 29 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завезены из-за границы. От инфекции скончались 5 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 41 тысяча 67 зараженных. Жертвами ковида стали 1 тысяча 243 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.05.21

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