Сладкоежкам в Крыму приходится несладко – к такому выводу пришли авторы telegram-канала «Территория Крым», проанализировав, сколько на полуострове стоят конфеты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ценники на сладости в Крыму значительно превышают среднероссийские. Так, 1 кг карамели (леденцовой, с начинкой и так далее) в Севастополе стоит более 250 рублей, в РК – 235 рублей (показатель по РФ – 221 рубль за кг). Шоколадные конфеты в Севастополе продают по 400 рублей за килограмм, в РК – от 370 рублей (показатель по РФ – 331 рубль за кг).

По ценам на конфеты Севастополь занимает первое место в Южном Федеральном округе , а Крым – второе.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.05.21

«Ориентирован на обострение»: глава ЛНР не ждет улучшения от визита Блинкена в Киев. / Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило 41 тысячу. / Киев обвинил Москву в «ползучей аннексии» Азовского моря. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»