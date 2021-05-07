Ряд микрорайонов Симферополя в праздничные дни останется без воды – об этом сообщили в городском филиале ГУП РК «Вода Крыма».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», завтра, 8 мая, в связи с установкой запорной арматуры для байпаса на улице Гурзуфской будет ограничено водоснабжение не только на самой Гурзуфской, но и в микрорайоне Битак, а также на прилегающих улицах и переулках.

9 мая в связи с установкой запорной арматуры для байпаса на улице Бородина, без воды останутся жители улиц Бородина, Тепличная, Совхозная, Дальняя, «ЖК Клевер», а также прилегающих улиц и переулков.

А 11 мая планируется отключить воду в микрорайне Пневматика и его окрестностях.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.05.21

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