В Крыму за сутки зарегистрировано 102 случая коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 102 новый случай коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего числа заболевших 82 выявлены при обращении за медицинской помощью, 19 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы. От инфекции скончались 4 человека.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 41 тысяча 169 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 247 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.05.21

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