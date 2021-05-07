В Крыму появилась

инновационная сельскохозяйственная долина – старт проекту «Агрополис» дал министр науки и образования РФ Валерий Фальков.

Как сообщили РИА «Новый День» в КФУ имени Вернадского, среди первых проектов «Агрополиса» – размножение оздоровленных сортов растений и масштабирование производства на территории республики. Для этого налажена полная технологическая цепочка: от выращивания безвирусного посадочного материала до разработки «цифровых помощников» для принятия оптимальных решений в управлении сельскохозяйственным производством и выпуска конечных продуктов глубокой переработки, – пояснили в вузе.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 07.05.21

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