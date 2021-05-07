Украина продолжает «жечь» деньги на границе с Крымом

338 млн гривен намерена потратить Украина в текущем году на укрепление границы с Крымом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», план обустройства российско-украинской государственной границы был принят в мае 2015 года и предполагал оборудовать более 2 тысяч километров территории, прилегающей к России, противотанковыми (противотранспортными) рвами 4х2 метра, 17-метровыми металлическими наблюдательными вышками, сигнализацией, средствами поражения и специальными опорными пунктами для пограничников.

Завершить проект собирались за три года, отыскав и освоив более 4 млрд гривен. Параллельно с этим планом тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк продвигал проект «Стена» – планы дублировали друг друга и, по сути, являлись одним проектом, но использовались для пиара разных лиц.

Прошло 6 лет, и на сегодняшний день, по словам главы Госпогранслужбы Украины Сергея Дайнеко, противотанковыми рвами оборудовано всего 400 км, то есть менее 20% от запланированного. Металлические ограждения установлены на 100 км, колючая проволока натянута на 70 километрах.

В 2016 году правоохранители начали уголовное производство по факту хищения 17 млн гривен, выделенных на обустройство границы, обвинив в этом трех офицеров пограничной службы, экс-начальника «Черниговского облавтодора», двух подрядчиков и двух «мелких пособников».

К концу 2020 года на «стену» потратили уже более 1,7 млрд гривен, а в конце апреля экс-премьер Яценюк заговорил о возрождении одноименного проекта. Дайнеко же заявляет, что проект «Стена» себя дискредитировал, и сейчас напоминать о нем не стоит, так как это вызовет волну негатива в обществе. И добавляет: расследование по хищению 17 млн гривен до сих пор не завершено.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 07.05.21

В Крыму появилась инновационная сельскохозяйственная долина. / В Крыму за сутки зарегистрировано 102 случая коронавируса. / Ряд микрорайонов Симферополя в праздничные дни останется без воды. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»