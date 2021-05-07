В Крыму открыли отель в грузовых контейнерах – дорого

На одном из пляжей Евпатории открыли отель, номера которого оборудованы в морских грузовых контейнерах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в каждом контейнере оборудован санузел, установлен кондиционер. В некоторых номерах заявлены панорамные окна с видом на море. Предполагается 3 вида размещения: капсульный (на площади 6 квадратных метров), четырехместный эконом (13 квадратов) и двухместное с с кроватью queen-size (13 квадратов). Ночь на двоих в последнем стоит более 12 тысяч рублей в непраздничные майские дни, питание не предусмотрено, сообщает портал TurDom.ru.

Некоторые представители турбизнеса скептически отнеслись к идее (она, кстати, не оригинальна – подобные отели есть в Англии, Эстонии, Грузии): летом в Крыму стоит такая жара, что железный контейнер может превратиться в «душегубку» – и никакой кондиционер не спасет.

Евпатория, Лиана Макоба

Евпатория. Другие новости 07.05.21

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