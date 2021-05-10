«Угрожает Украине и миру» – в Киеве с 11 по 13 мая обрушат лавину обвинений на Россию

Завтра в Киеве возобновит работу долговременный пиар-проект администрации президента Зеленского «Форум Украина 30». Шумная пропагандистская акция продлится три дня.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в этот раз темой форума организаторы заявили «национальную безопасность Украины», стремление «Незалежной» в НАТО, работа Службы безопасности, Нацполиции и других правоохранительных органов в свете «грозящих Украине и международной стабильности агрессивных действий России».

Кроме руководителей главных украинских ведомств, в качестве специальных докладчиков выступят временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин и посол ЕС на Украине Матти Маасикас.

Первым 11 мая обратится к собравшимся с речью президент и верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Владимир Зеленский.

«Россия остается источником долгосрочных системных угроз национальной безопасности Украины, мировой стабильности и международным демократическим ценностям. Это обусловливает необходимость внедрения действенной стратегии, которая должна обеспечить прекращение агрессии и восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы на основе международного права», – анонсирует тему трёхдневной акции администрация президента Украины.

В рамках форума пройдут специальные сессии. В первый день будут говорить о «вступлении в НАТО и о Стратегии национальной безопасности Украины». Также запланирован блок выступлений на тему «информационной безопасности».

12 мая пройдут сессии на тему «укрепления армии и оборонного комплекса Украины». 13 мая обсудят «вызовы безопасности Украины и перспективы их преодоления, безопасность границ, стратегию кибербезопасности, вопросы гражданской защиты и общественной безопасности».

Напомним, США и их союзники по НАТО с мая по июнь проводят в Европе масштабные военные учения, направленные против России.

Форум «Украина 30» проводится с 8 февраля. Предыдущие три заседания были посвящены пандемии, тарифам ЖКХ, энергетической безопасности и проблемам инфраструктуры.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.05.21

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