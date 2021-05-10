В Киеве на месте Арки Дружбы народов захоронят останки бандеровцев и петлюровцев

На Украине собираются построить пантеон «историческим героям» Украины на месте Арки Дружбы народов в Киеве, которая возведена в 1982 году и символизирует единство украинского и русского народов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил директор украинского Института национальной памяти Антон Дробович.

По его словам, предполагается перенести в пантеон останки «героев Украины разных эпох». Отметим, что под «героями» в институте национальной памяти имеют в виду гитлеровских коллаборантов времён Шухевича и Бандеры и боевиков армии Симона Петлюры, орудовавших в Гражданскую войну.

Однако, сетует Дробович, главной проблемой остаётся недостаток финансирования.

«Украинский институт национальной памяти работает над таким проектом уже много лет... Институтом разработана концепция этого пантеона или мемориала героев. Единственная проблема, что такие места требуют больших инвестиций.

Как рабочее решение рассматривается идея его создания на той территории, где сейчас находится Арка Дружбы народов и, конечно, в этом пантеоне должны быть отражены украинские герои и, возможно, даже в будущем перезахоронены, которые из разных эпох. Эта концепция есть, но хватит ли ресурсов и воли на то, чтобы ее воплотить, потому что это непростой проект?

Тут не обойдешься тремя копейками… Музей революции достоинства (Евромайдана – прим. «НД») сколько лет строится, мемориал застопорился, а что про пантеон? Потому его точно, если делать, на него нужно выделять ресурсы и быть готовыми», – приводит слова Дробовича «ПолитНавигатор».

Напомним, открытие Арки Дружбы народов вместе со скульптурной группой состоялось в 1982 году после четырёхлетнего строительства и было приурочено к 60-летнему юбилею образования СССР. Монументальная композиция состоит из арки, скульптуры двух рабочих – украинца и русского и сцены из Переяславской рады. «В ознаменование воссоединения Украины с Россией» – гласит надпись на памятнике.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.05.21

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