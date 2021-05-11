В Крыму с начала мая от коронавируса скончались более 40 человек

В Крыму за первые 10 дней мая выявлено 1 тысяча 13 новых случаев коронавируса. 42 человека скончались.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самый низкий показатель выявляемости за этот период был отмечен 4 мая – 97 случаев за сутки, самый высокий 8 мая – 105. 10 мая зафиксировано 102 заболевших.

Всего с начала эпидемии в РК зарегистрировано 41 тысяча 581 зараженный, от инфекции скончались 1 тысяча 263 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

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