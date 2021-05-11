Первая майская рабочая неделя в Крыму будет короткой

Первая майская рабочая неделя в Крыму продлится всего 3 дня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 14 мая отмечается мусульманский праздник Ораза-байрам, в Рк этот день традиционно объявляют выходным. 2021 год не стал исключением: глава РК Сергей Аксенов еще в марте подписал соответствующий указ. Так что после 10 дней майских каникул, объявленных президентом РФ, крымчанам предстоит отработать вторник, среду и четверг, после чего их ждет 3-дневные выходные.

Отметим, что дополнительно выходными в Крыму объявлены 21 июня – в этот день православные будут отмечать День Святой Троицы и 20 июля – мусульманский праздник Курбан-байрам.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.05.21

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